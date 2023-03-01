Midlands Mugshots February 28 37 minutes ago ABC Columbia Site Staff, 1/20ALLRED, JUSTIN KEITH HOLD FOR LCSD 2/20DRAKE, JAMES ANTONIO (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 3/20ELKIN, MICHAEL DEWAYNE HOLD FOR OTHER AGENCY 4/20GARCIA, JOSEPH DANIEL BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR 5/20GREGORIO, VICTORIA ANN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD + OFF VALUE $2000-$10,000 6/20HOLLAND, KEVIN MICHAEL NO CHARGE LISTED 7/20JOHNSON, DARIUS JAMES NO CHARGE LISTED 8/20JOHNSON, VICTORIA RYAN ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE DISOBEDIENCE TO POLICE DISORDERLY CONDUCT 9/20JONES, WILLIE CARL VEHICLE / POSS/SELL/DISPOSE OF STOLEN VEHICLE >$10 000 10/20LEWIE, ERIC DONMEREALL DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16 1ST 11/20MACK, TOMAZ KEION DOMESTIC / CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCEOF A HIGH AND AGGRAVATE 12/20MCDANIEL, CHARLES DURANT HOLD FOR LCSD 13/20RAYSOR, KARYNO CIARA MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 14/20ROWELL, TREVOR ALLISON (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT ENHANCEMENT PER 16-1-57) FORGERY / FORGERY VALUE < $10000 GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 15/20SMITH, JARVIS TERRELL HOLD FOR OTHER AGENCY 16/20SNELL, JOURNEY RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000 17/20TIDWELL, SCOTT ALAN ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE 18/20VELTMANN, CHRISTOPHER PETER HOLD FOR LCSD 19/20VERZOSA, JESSICA MARIE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE 20/20WIGFALL, DESHANTIL JAMALE FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest