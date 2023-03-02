Midlands Mugshots March 1

GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY BY MOB, 2ND DEGREE (SERIOUS BODI
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
2/34
ATKINS, ROBERT DANIEL LEE
DISTRIBUTION OF METHAMPHETAMINE 1ST OFF.
3/34
BASS, EMILY NICOLE
DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE
GIVING FALSE INFORMATION TO POLICE
4/34
BELL, STEVEN WAYNE SR
UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION - 1ST OFFENSE
DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE
USE LICENSE PLATES OTHER THAN VEHICLE ISSUED
5/34
BRENT, CHRISTOPHER
DISORDERLY CONDUCT
6/34
BURNS, EMILY RENEE
HOLD FOR PICKENS CO
7/34
BURTON, CHRISTINE SHARELL
HOLD FOR DV 3RD
8/34
BUTLER, AMY
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
9/34
CURTIS, ROBERT WALTER
HOLD FOR WARRANTS
10/34
DAVIS, WALTER DUSTIN MATTHEW
Violation of Terms of Probation
DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE
GIVING FALSE INFORMATION TO POLICE
OBTAIN PROPERTY UNDER FALSE PRETENSE < $2000
PETIT LARCENY <$2000
11/34
DELIA, VICTOR JOSEPH
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR
LOITERING
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE
12/34
ETHERIDGE, CHRISTOPHER BRIAN
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO REAL PROP >$2 000 <$10 000
BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR
13/34
FURUBOTTEN, BRITTANY MICHELLE
BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
14/34
GRAVES, BRANDON EDWARD
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
15/34
HAVENS, KIMBERLY ANN
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 2ND OR
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $10,000 OR MORE
16/34
JACO, CONNIE STANFIELD
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
17/34
KOON, BRAD JOSEPH
HOLD FOR OTHER AGENCY
18/34
LAWSON, JOSEPH LEE
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
19/34
LLOYD, HAROLD MATTHEW
REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D
20/34
MCILWAIN, DEMETRIUS RAYNARD
Drugs / MDP, Narcotic drugs in Sch. I (b) & (c), LSD, and Sched. II - 1st Offense
POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED VIOLENT FELON
UNLAWFUL CARRYING OF WEAPON
21/34
MILLER, ARNOLD
DRIVING UNDER THE INFLUENCE > .10 BUT < .16 - 1ST OFFENSE
22/34
MURRAY, OLIVIA
HOLD FOR LCSD
23/34
PORTEE, JAMAAL JVON
GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT
24/34
REED, ROSALYN
DRUGS/TRAFFIC COCAINE, >=10G, BUT < 28G 1ST OFFENSE
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST
25/34
ROBINSON, JAMES BERNARD II
UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION - 1ST OFFENSE
26/34
SMALL, JOSHUA ANTHONY
HOLD FOR COLUMBIA
27/34
STOREY, PATRICK ALLEN
HOLD FOR GENERAL SESSIONS
28/34
WALCH, ERIK HANS
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
29/34
WEARE, MARK EDWARD
DRUGS/POSS. OF NARC. SCHED I(B),(C), LSD & SCHED II 1ST OFF
POSSESSION DRUG PARAPHERNAL
30/34
WHITTLE, ANDREW SCOTT
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
31/34
WIGFALL, DESHANTIL JAMALE
FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
32/34
WOLFORD, MATTHEW GARY
HOLD FOR PROBATION
33/34
WRIGHT, CHARITY NICOLE
TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE S
34/34
YATES, ROBERT MICHAEL
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB