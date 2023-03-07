Midlands Mugshots March 6

CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
5/26
DILKEY, STERLING BAILEY WAYNE
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
6/26
DYKES, CHRISTOPHER LEE
DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE
HABITUAL TRAFFIC OFFENDER
7/26
FAULKNER, DAVID CHRISTOPHER
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
8/26
FORD, RAEKWON CORTEZ
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
HOLD FOR DUSM
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY,
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
9/26
HALL, KENNETH XAVIOR
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
10/26
HILL, LANCE RAYMOND
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
11/26
JEFFCOAT, ROY DOUGLAS
OBSTRUCTING / OBSTRUCTING JUSTICE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
HOLD FOR LCSD
12/26
JENSON, KRISTEN LEE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
13/26
KINARD, FREDERICK LEON
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
VEHICLE / POSS/SELL/DISP STOLEN VEHICLE>$2 000 <$10 000
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
22/26
SANDERS, TYMERIOUS DAEQUON
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
23/26
SPRINKLE, KAYLA JUSTINE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
24/26
WILLIAMS, MICHAEL TODD
OBSTRUCTING / OBSTRUCTING JUSTICE
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
25/26
WOLFORD, MATTHEW GARY
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
26/26
YOUNG, NATHANIEL
FORGERY / FORGERY VALUE $10000 OR MORE
FORGERY / FORGERY VALUE < $10000
FINANTC / FINANCIAL IDENTITY FRAUD, OBTAINS/RECORDS IDENTIFY
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE $10000 OR MORE
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K