Midlands Mugshots March 8

DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY,
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
14/33
HOLLIS, STEPHANIE GALE
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE
15/33
HUBBARD, JIMMY EDWARD
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
16/33
KEMP, AVERY ALLEN
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
17/33
LUKE, ANTHONY DION
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
18/33
MORAN, LAURA MARIE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
19/33
MORRILL, JASON STEPHEN
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
20/33
MORROW, SAMANTHA ALLISON
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
21/33
NIXON, RONALD THOMAS
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
22/33
PALACIOS-HERNANDEZ, PEDRO
HOLD FOR ICE
23/33
REYNOSO, JASON GIOVANNI
HOLD OR SLED
24/33
ROGERS, JOSHUA CLAY
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
25/33
RYANS, ARTHUR
DRUGS/ADMINISTER, DISTRIBUTE, ETC. SCHED. I(B)/(C) OR II 1ST
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY,
26/33
SAVERANCE, AUSTIN CAMERON
DISORDERLY CONDUCT
27/33
SMITH, ADRIANE JOELLE
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
28/33
SMITH, NIGEL
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY
29/33
THOMPSON, YAHSIRE
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED
30/33
WALLACE, VALERIE DENISE
TRAFFIC / SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEED LIMIT
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
31/33
WISE, ANTHONY FITZGERALD
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
32/33
WOODRUFF, DUSTIN CORY
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT