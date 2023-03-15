Midlands Mugshots March 14

(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW
REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D
2/21
CONWAY, JEFFERY ONEIL
FAMILY COURT SENTENCED FOR CHILD SUPPORT
3/21
DUDLEY, RODNEY BERNARD
FAMILY COURT SENTENCED FOR CHILD SUPPORT
4/21
DWYER, MARCUS DILANJIN
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
5/21
FREEMAN, DASHONDA DENECE
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
6/21
HAYES, FRANKLIN DELL
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
7/21
JEFFCOAT, HAROLD EUGENE
HOLD FOR LCSD
8/21
JETER, KRISTOPHER DONALD
TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01)
9/21
KEITH, TRAVIS GERROD
HOLD FOR DORCHESTER CO.
10/21
LUCAS-VELAZQUEZ, JOSE
HOLD FOR ICE
11/21
LYKES, ALEXIS CHANTAL
HOLD FOR LCSSD
12/21
MCCOY, DONNIE
SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000
13/21
MCCRAY, TYQUAN
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
14/21
NEWBANKS, DANIEL JACOB
HOLD FOR OTHER AGENCY
15/21
NEWHOUSE, KEVIN LESTER
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
16/21
SIMS, TAPARRISH
HOLD FOR OTHER AGENCY
17/21
SUCHY, KRISTA MARIE
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 3RD
HOLD FOR CITY OF COLUMBIA
TRAFFICK HEROIN MORPH ETC >4G BUT <14G 2ND OR SUB OFFENSE