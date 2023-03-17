Midlands Mugshots March 16 1 hour ago ABC Columbia Site Staff, 1/31ADAMS, CHRYSTAL GAYLE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 2/31BARRS, RYAN MCKINLEY HOLD FOR LCSD 3/31BARTON, KARA ANNE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE DISORDERLY CONDUCT 4/31BRADLEY, JALON KIDNAPPING POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME ARMED ROBBERY ARMED WITH DEADLY WEAPON 5/31BRITNER, JULIAN HOLD FOR PAPERWORK ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI 6/31CLAUTU, CASSANDRA CURRENT HOLD (PENDING CHARGES) 7/31COOPER, PHILLIP JEMEL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 8/31CURRIN, JILLIAN NOEL DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST 9/31DUDLEY, RODNEY BERNARD THREAT / THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL, TEACHER, PRINCIPAL 10/31DUGGINS, WALTER ALVIN LOITERING 11/31FITTS, GIRARD E ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN 12/31HANSEN, ZOE HOLD FOR LCSD 13/31HAYES, FRANKLIN EUGENE HOLD FOR COLUMBIA GA 14/31HENTZ, CECIL GORDON CHARGE NOT LISTED 15/31JACKSON, SOPHIA NICOLE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 16/31LANDRUM, KAYTLIN RENEE HOLD FOR LCSD 17/31LANGLEY, GWENDOLYN DENISE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 18/31LEVITT, JOHNATHAN DANIEL CURRENT HOLD (PENDING CHARGES) 19/31LUCERO, BRANDON EDUARDO DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 20/31MARTIN, VERNELL RENEE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 21/31MAYO, MICHAEL JAMES CURRENT HOLD (PENDING CHARGES) 22/31MCMASTER, SHIEANNE CHELSEA CHARGE NOT LISTED 23/31MILLER, TAYLOR DUANE VIOLATION OF PROBATION WARRANT 24/31RISH, CORY ALAN HOLD FOR OTHER AGENCY 25/31ROBERTS, ARTHUR KENNETH DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE CHILD / CHILD ENDANGERMENT, COMMIT CERTAIN VEHICULAR OFFENSE 26/31ROBERTS, BRYAN CHRISTOPHER HOLD FOR PPP 27/31SMITH, SEAN DONADRIAN HOLD FOR OTHER AGENCY 28/31STILL, KELLY LOVE HOLD FOR GS COURT HOLD FOR BUREAU OF PRISONS 29/31SWEATT, AUTUMN ROSE HOLD FOR LCSD 30/31SYPHERTT, TERLIN TERRILL JERMON DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 31/31WILLIAMS, SYRONE FLODY PUBLIC DRUNK Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest