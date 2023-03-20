Midlands Mugshots March 19 4 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/22ADAMS, MIRANDA VEHICLE / POSS/SELL/DISP STOLEN VEHICLE>$2 000 <$10 000 2/22BAKER, BRANDON GABRIEL HOLD FOR LCSD 3/22BAKER, ROBERT ANTHONY HOLD FOR OTHER AGENCY 4/22COLLADO LOPEZ, KAYLEE DALY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 5/22COPELAND, HANNAH TAYLOR ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 6/22CRAIG, JOSEPH MICHAEL TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA 7/22DAVIS, TYRELL LETELL CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKEN 8/22DUBARD, CHRISTOPHER TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 9/22FONDATI, LYNN MARIE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 10/22HENDLEY, DONNELL JAMES HOLD FOR CAYCE 11/22HENDRIX, NICHOLAS KENNETH HOLD FOR OTHER AGENCY 12/22HILL, DENVER HOLD FOR OTHER AGENCY 13/22JACINTO JIMENEZ, ANIBAL YOBANY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE 14/22JACKSON, LUE KEYON 15/22KELLY, NANCY MICHELLE MOORE DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 2ND OR DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE 16/22MAYERS, TERRENCE ROBERT ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 17/22PARNELL, WILLIAM PATRICK HOLD FOR PROBATION HOLD FOR LCSD 18/22RAMOS AQUINO, JACOB HARRISAEL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 19/22RAYSOR, JEFFREY DEAN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE 20/22SANCHEZ, OSCAR HUGO NO DRIVERS LICENSE MUNICIPAL- VIOLATION DUI MUNICIPAL- VIOLATION OPEN CONTANIER 21/22SUTERA, NATHANIEL JOSEPH RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $10,000 OR MORE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST 22/22TINDLE, WILLIAM LOUIS DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST DRUGS / POSSESSION OF COCAINE, 1ST OFFENSE WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest