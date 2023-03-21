Midlands Mugshots March 20

TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
HOLD FOR OTHER AGENCY
4/28
BROWN, IESHA MONE
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
5/28
CASTRO, OSCAR
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
6/28
CATLETT, CAMERON TAYLOR
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
7/28
CRAIG, JOSEPH MICHAEL
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
8/28
CRUZ, CARMEN MARIA
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
9/28
DREHER, NICOSHA DEARIA
NEWBERRY CITY ORDINACE CONCEALED WEAPON
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
NEWBERRY CITY ORDINACE DRUG PARAPHERNALIA
NEWBERRY CITY ORDINACE OPEN CONTAINER
10/28
DUCHENE, MILEENA
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
11/28
FABELA, FERNANDO ROGEL
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
12/28
GOFF, LEONAH DIANNE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
13/28
GORIE, BENJAMIN DAMIN
WEAPONS / DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING
BREACH / BREACH OF PEACE, AGGRAVATED IN NATURE
14/28
HAYES, FRANKLIN DELL
DISORDERLY CONDUCT
15/28
HERNANDEZ, ERNESTO
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
16/28
JONES, PRECIOUS KYERRA QUANTIKA
SENTENCED IN COURT
17/28
LIPPS, EMMA GRACE
TEMPORARY HOLD
18/28
LLOYD, TRAVIS HARVARD
HOLD FOR OTHER AGENCY
19/28
MADSEN, MEGAN LILLIAN
BREACH / BREACH OF TRUST, OBTAIN UNDER FALSE > $10000
20/28
MCCONNON, SOPHIA MARIA
CHARGE NOT LISTED
21/28
MCDANIEL, CRYSTAL DIANE
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
22/28
ROGERS, SHAKIYLA RENAY
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
23/28
TURNER, ANTHONY JOHN
CHARGE NOT LISTED
24/28
WARD, JESSICA YVONNE
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
25/28
WATTS, TYLER KANE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR
HOLD FOR LCSD
26/28
WEILER, CHARLA RACHELLE
HOLD FOR LCSD
27/28
WHITTEN, APRIL AMANDA
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
28/28
WORKMAN, ANDREW PAUL
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE