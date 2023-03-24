Midlands Mugshots March 23

POSSESSION 28G OR LESS MARIJUANA/10G OR LESS HASH 1ST
DRUGS/MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(b) & (c), LSD, AND SCHED. II - 3RD OR SUB. OFFENSE
6/22
DONALDSON, CLINTON RAYMOND
HOLD FOR DUSM
7/22
DOZIER-EADDY, JOCOBIA
HOLD FOR DUSM
8/22
FORD, WILLIAM RAYFORD
UNLAWFUL POSSESSION SELL ADVERTISE ETC OF DRUG PARAPHERNALIA
SHOPLIFTING <$2000
9/22
FROST, SHAROLYN COLENE
GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT
10/22
HARMON, JOSEPH PETER
HOLD FOR OTHER AGENCY
11/22
HARRIS, STEPHONE
HOLD FOR DUSM
12/22
HENSLEY, DANNY STEVEN JR
DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE
MAGISTRATE BENCH WARRANT
13/22
HILL, NEVAEH ENOLA
CHARGE NOT LISTED
14/22
HOLMES, BENJAMIN JAQUAN MAURICE
DOMESTIC / CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCEOF A HIGH AND AGGRAVATE
KIDNAPPING / KIDNAPPING
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
15/22
LESTER, AUDRIAUNA LEXUS
HARASSMENT / 1ST DEGREE HARASSMENT
16/22
MICKENS, DONALD
CHARGE NOT LISTED
17/22
OWENS, ALEXANDER NATHANEL
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
18/22
POWELL, PHILLIP ELLSWORTH
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
19/22
SHELLEY, AMBER NICOLE
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
20/22
WESSON, BEVERLY
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW
HOLD FOR OTHER AGENCY
21/22
WESTBROOK, CHARLES
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKEN
22/22
ZISSETT, HENRY THOMAS
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW
CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE