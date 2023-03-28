Midlands Mugshots March 27 38 minutes ago ABC Columbia Site Staff, 1/29ARMSTRONG, TALESHIA MYNEKE HOLD FOR SOUTH CONGAREE 2/29ASHLEY, JAMES NIKO NELSON MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT 3/29BEDOLLA, CARLOS DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 4/29BIRCH, DARREL LEE DRIVING UNDER SUSPENSION - 2ND OFFENSE POSSESSION 28G OR LESS MARIJUANA/10G OR LESS HASH 1ST 5/29BROWN, JOHN CHRISTOPHER DRUGS/POSS. OF <=28G (1 OZ) MARIJ. OR <=10G HASH- 2ND OR SUB POSSESSION OF DRUG PARA LOITERING 6/29CAMPBELL, ALEXUS NICOLE HOLD FOR LEXINGTON PD 7/29CANNON, JEFFREY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 1ST OFFE 8/29CARROLL, TOMMY CHAD BREACH / OBTAIN SIGN/PROP UNDER FALSE PRETENSE >$10 000 9/29CHANCE, WHITNEY RENEE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 10/29COLEY, DAVID MICHAEL INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 11/29CROSBY, DEMETRICE ANTWAN LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS 12/29ETHREDGE, CAMERON WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE 13/29GAUDET, ANGELA LYNN HOLD FOR PWID METH 14/29HAMM, CHRISTOPHER DUANE HOLD FOR SPRINGDALE 15/29HINES, ALJABIR RANEQ HOLD FOR LEXINGTON PD 16/29JIMENEZ-BENITEZ, YOSMAN UVALDO HOLD FOR ICE 17/29MARTIN, JOHN CHARLES GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 18/29MENDOZA, CELSO CARRILLO TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE 19/29METZENDORF, MARK DOUGLAS DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 20/29MILLS, CLIFTON GARNETT FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT 21/29MUNGIN, DAQUINN JARMAL DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE 22/29MYERS, JERMAINE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 23/29OWINGS, JAMICHAEL LEE MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE 24/29PATE, HANNAH NICOLE HOLD FOR OTHER AGENCY 25/29TOBY, KIMBERLY ANNE VIOLATION OF PROBATION WARRANT 26/29PORTERFIELD, ULYSSES DAVON HOLD FOR LCSD 27/29RICCIARDI, KANDI DENISE HOLD FOR OTHER AGENCY 28/29VINSON, CHRISTOPHER HOLD FOR LCSD 29/29SMITH, NIGERIAN JA`QHUAN TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest