Midlands Mugshots March 28

MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO REAL PROP >$2 000 <$10 000
2/37
BACOTE, RIHANNON
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
3/37
BRINSON, JAMES THOMAS SR.
FAMILY COURT
4/37
BRITNER, JADEN
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
5/37
BROWN, BRANDON RICHARD
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
6/37
CAMPOS, ENID YVONNE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
7/37
CRAWFORD, ANTONIO ASHTON
HOLD FOR OTHER AGENCY
8/37
CRUDUP, ALISHA RENEA
HOLD FOR OTHER AGENCY
9/37
EASTON, JOSHUA CHRISTOPHER
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
10/37
GATES, ELIZABETH RENA
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
11/37
GILLEO, FRANK
HOLD FOR PPP
12/37
GRANTHAM, MICHAEL GARY
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
13/37
HALL, JONATHAN CHRISTIAN
HOLD FOR FAMILY COURT
14/37
HAMM, CHRISTOPHER DUANE
DRUGS/POSS. OF NARC. SCHED I(B),(C), LSD & SCHED II 2ND OFF
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 2ND
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 2ND OFFENSE
15/37
HAROLD, JACOB ELIJAH
BREACH / BREACH OF TRUST, OBTAIN PROPERTY UNDER FALSE <$2000
16/37
HICKS, HALEY K
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST
17/37
HOPKINS, JUANEQUA
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
18/37
INABINET, JOEY LEN
HOLD FOR LCSD
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
19/37
LAMBERT, CHRISTOPHER PHILLIP
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
20/37
LOVE, KISHANTI DELORA
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
21/37
MORALES CARTENO, SERGIO
TRAFFIC / SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEED LIMIT
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
22/37
MORENTE, ESTUARDO
DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE
23/37
PORTERFIELD, ULYSSES DAVON
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
24/37
PROSSER, NICHOLAS CASEY
TOOLS/POSSESSION/MAKING BURGLARY TOOLS
BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
25/37
QUICK, JEREMY TODD
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
DRUGS/POSS. OF NARC. SCHED I(B),(C), LSD & SCHED II 1ST OFF
26/37
RICHARDS, TYLER JAMES
FORGERY / FORGERY VALUE < $10000
27/37
ROGERS, BRYAN PAUL
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
28/37
SAVONA, MICHAEL
HOLD FOR OTHER AGENCY
29/37
SCOTT, DEAUNDRE QUINTRELL
HOLD FOR CAYCE
30/37
SIGNORINO, DAWN ELIZABETH
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
31/37
SMALLS, SHAKIHLA
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
32/37
STEPHENS, HENRY ANTHONY
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE
KIDNAPPING / KIDNAPPING