Midlands Mugshots April 4

DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
3/22
BROWN, JORDAN TYKEE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
HOLD FOR WEST COLUMBIA PD
4/22
COOPER, LA’TREYVIS IZAYA
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
5/22
FAVOR, DEANDRE DEMORIS
DRUGS / TRAFFICKING IN ICE, CRANK OR CRACK - 28 G OR MORE, B
HOLD FOR OTHER AGENCY
6/22
GIBSON, PATRICK
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
7/22
GLENN, DANNY BARETTE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
8/22
GOFF, LEONAH DIANNE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
9/22
GOOD, CHRISTEN LEIGH
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS
TELEPHONE / USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
10/22
HARDY, JAMIE LEE
HOLD FOR LCSD
HOLD FOR CAYCE PD
11/22
HENSON, JOHN LYLE
HOLD FOR ALLEGHENY COUNTY SO, PA
12/22
JOHNSON, TERENCE SANDERS
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
13/22
JOHNSON, TREQUAN VARKIM
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
UNLAWFUL CONDUCT TOWARD A CHILD
MUNICIPAL- INTERFERENCE WITH LAW ENFORCEMENT
MALICIOUS / MAL INJ TO PERSONAL PROP MORE THAN $10000
14/22
JONES, FRANK ALEXANDER
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
15/22
LINDSAY, DYNASTI TOYKYMSHIA DJAYLA
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
TRAFFIC / DISREGARDING STOP SIGN
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
16/22
LORREIGN, PROPHECY RAYANA
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
17/22
MILLER, TATYANNA
18/22
MYERS, TERRY EUGENE
SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
19/22
POLITE, ANTHONY STEVEN
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
20/22
ROBINSON, ERIC STANLEY
TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01)