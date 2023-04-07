Midlands Mugshots April 6 11 minutes ago ABC Columbia Site Staff, 1/32BENNETT, ARCHIE JONAS PUBLIC DRUNK 2/32BLANTON, CHANDLER CHASE HOLD FOR NEWBERRY 3/32BLUFORD, ARTHUR JUNIOR MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 4/32BRIGMAN, CURTIS ALEXANDER GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 5/32BROCK, JENNIFER LYNN FAMILY COURT 6/32BUTLER, ELIZABETH MARLENS INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 7/32CROMER, DAQUAN RASHID NEWBERRY CITY ORDINACE DISORDERLY CONDUCT NEWBERRY CITY ORDINACE DAMAGING PROPERTY 8/32ELLISON, SHANNA ARIOL DISORDERLY CONDUCT RESISTING ARREST 9/32GODINEZ VELASQUEZ, EDY TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT 10/32TRAMMELL, KELLY MARIE DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT 11/32JOHNSON, BRITTANY LYNN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 12/32JOHNSON, RICO RECARDI TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO 13/32KEITH, TRAVIS GERROD LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K 14/32LOVELY, ERIC JA QUAN ANDRE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 15/32MATHIS, JUSTIN DESHAWN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 16/32MELTON, JAMES TYLER III DRUGS / POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(b), (c), LSD & Schedule II - 2nd OFFENSE 17/32MAYHEW, STEPHANIE NICHOLE ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE 18/32MULLER, KOREY ELIJAH DRUGS / DISTRIBUTE, SELL, MANUF OR PWID, OF CONT SUB, NEAR DRUGS/ADMINISTER, DISTRIBUTE, ETC. SCHED. I(B)/(C) OR II 1ST WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 19/32OSMAN, AHMED ALAAELDIN AHME TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO 20/32REESE, MARK ALLEN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 21/32REYNOLDS-MIMS, ANGELA LYNN ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT 22/32RISINGER, JUSTIN ADAM POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA UNLAWFUL WEAPON 23/32ROYAL, RODERICK NORRIS DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 24/32SACK, DEBRA MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY LOITERING MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY PUBLIC INTOX 25/32SHARPE, BRYSON KYLE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE 26/32SUMMERS, JEFFERY DALE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 27/32THOMPSON, VERNON TRESPASSING MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 28/32TIDWELL, JAMES JASON KIDNAPPING / KIDNAPPING DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE 29/32TRIMNAL, OTIS MARVIN ORDINANCE / PUBLIC INDECENCY 30/32VERBURG, BRIAN CHARLES HARASSMENT / 2ND DEGREE HARASSMENT; PRIOR CONVICTION W/N 10Y 31/32WOMBLE, WILLIE DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL 32/32WRIGHT, QUNDREZ KIDNAPPING / KIDNAPPING MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE FAIL TO OBEY A POLICE OFFICER TRAFFIC / RECKLESS DRIVING CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest