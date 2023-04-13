Midlands Mugshots April 12

DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
PRISONERS/CONTRABAND, POSS. BY PRISONER, FURNISH OR ATTEMPT
KIDNAPPING / KIDNAPPING
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
SEX / CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE
ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP
CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE