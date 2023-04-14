Midlands Mugshots April 13 22 minutes ago ABC Columbia Site Staff, 1/23AUDETTE, BREANNA MARIE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 2/23BRAZELL, JUSTIN ALBERT VEHICLE / POSS/SELL/DISP STOLEN VEHICLE>$2 000 <$10 000 (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 3/23BROADUS, JUSTIN DILLON WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000 4/23CALDWELL, BRITTANY SHARDAY DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE 5/23DANIEL, PATRICK ALLEN DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 1ST DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE 6/23DIAZ MACIAS, MELVIN J DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 7/23GANTT, KRISTERPHER CASEY CONTEMPT / CONTEMPT OF FAMILY COURT BY CHILD 8/23GARCIA, JONATHAN TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 9/23HEFNER, MELANIE LOUISE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 10/23HIGGINS, AUSTIN COLE DISORDERLY CONDUCT 11/23HOLLAND, DONALD PAUL JR OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOVING VEHICLE FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT - 1ST OFFENSE DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE 12/23JOHNSON, MELLIA GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 13/23KAZEE, STEPHEN JEFFREY HOLD FOR OTHER AGENCY 14/23LEAPORD, AUSTIN DISORDERLY CONDUCT 15/23LEWIS, DAQUAN MARQUISE HOLD FOR CAYCE 16/23LIVINGSTON, TRA`MIYAH MICHELLE HOLD FOR CITY OF COLA 17/23MCMULLEN, ANDRE COLE TRAFFIC / RECKLESS DRIVING 18/23METZENDORF, MARK DOUGLAS DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 19/23MORRIS, SHAQUAN RAKEEM SENTENCED IN COURT TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE VIOLATION OF PROBATION WARRANT 20/23SHEPARD, MELINDA ELLER SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 21/23TRUESDALE, JAMIE LOWELL GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT 22/23WHITESIDE, JUSTIN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 23/23WILLIAMS, JASON DARIONNE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest