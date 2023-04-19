Midlands Mugshots April 18

TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
2/30
BRAZELL, NICHOLAS WAYNE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
3/30
BRYANT, ALBERT MONTRELL
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
4/30
BUTLER, JAMES BENTHAM
HOLD FOR OTHER AGENCY
5/30
CARTER, MEGAN CHRISTINE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
DRUGS / POSSESSION OF COCAINE, 2ND OFFENSE
6/30
CECIL, GABRIEL DUANE
HOLD FOR SALUDA CO
7/30
CHAPMAN, STEPHEN BATES
VIOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION
HARASSMENT 1ST DEGREE
STALKING
8/30
CHRISTIAN, JAVON TYREESE
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE
9/30
CLARK, DANIEL LEE
HOLD FOR LCSD
10/30
FELDER, CHRISTOPHER ALEXANDER
HOLD FOR COLA
11/30
FOUTZ, KRISTEN NICOLE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
12/30
HOLLAND, JASON ROYCE
13/30
HUBBARD, JIMMY EDWARD
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
BURGLARY / BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) -
14/30
JOHNSON, BENJI RYAN
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
15/30
JOHNSON, GREGORY
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
16/30
KEY, THOMAS LANDON SR
FAMILY COURT
17/30
LOPEZ, BRENDA LETICIA LOPEZ
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 15 BUT LESS THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
18/30
MCFADDEN, GRETA LOUISE COCHRAN
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
19/30
OSWALD, ANTHONY LEE
HOLD FOR LCSD
20/30
PALMER, RAQWON DAYSHON
HOLD FOR CAYCE
21/30
RAWLINGS, JEREMY RAY
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,
22/30
ROBINSON, TYSON CARMEL
GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT
23/30
RODREKEZ, LEMON RASHAD
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 15 BUT LESS THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
TRAFFIC / OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE
TRAFFIC / FAILURE TO POSSESS REGISTRATION CARD
24/30
ROWELL, KEANA SHARON
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
25/30
SHELTON, HAROLD LOYD
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKEN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
26/30
SMITH, LISA RACHEL
27/30
WIGHT, KELLY MARIE
NEWBERRY CITY ORDINANCE RESISTING ARREST / OBSTRUCTION
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
28/30
WILLIAMS, CHASE MARTINEZ
TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C
29/30
WILSON, PHYLLIS LOUISE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
METALS/INJURY TO REAL PROPERTY TO OBTAIN NON-FEROUS DAM <$5K
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
30/30
WYATT, MATTHEW EVAN
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE
HOLD FOR ROCK HILL