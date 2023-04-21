Midlands Mugshots April 21

TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH
TRAFFIC/FAIL TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY/DEATH 2ND/S
2/32
BLACK, CRYSTAL MARIE
HOLD FOR OTHER AGENCY
3/32
BURKE, JASON KENNETH
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
4/32
BURRIS, LITRELL LEROY
DRIVING UNDER SUSPENSION (DUI RELATED) - 2ND OFFENSE
CHILD ENDANGERMENT VEHICLE (MINOR)
FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT - 2ND & SUB OFFENSE
5/32
CANNON, KADARIUS KEVON
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $2,000 OR LESS
6/32
CHARLES, THOMAS EDWARD
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 1ST
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. COCAINE BASE, 2ND OF
DRUGS / POSS 15 DOSAGE UNITS MDMA/ECSTASY 1ST OFFENSE
7/32
CHAVIS, JENNI LYNN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
8/32
DARBY, SHOMARI TYRONE
HOLD FOR SLED
9/32
DAVIS, MICHAEL
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16, 1ST OFFENSE
10/32
GOMEZ ABARCA, MARIO
HOLD FOR ICE
11/32
GUILLEN, KEDUIN ALEXANDER
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
12/32
HARTH, DESTINY SYLUS
HOLD FOR LCSD
13/32
HOOVER, JASON D
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
14/32
HUNTER, EDWIN MAXWELL
NO CHARGE LISTED
15/32
JOHNSON, VICTORIA RYAN
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
16/32
JONES, MURRAY ANTHONY
MAGISTRATE / VIOLATION OF RESTRAINING ORDER ISSUED IN MAGIST
17/32
MANGUM, CHARLES BENJAMIN
LOITERING
18/32
MCDONALD, TROY
HOLD FOR CAMDEN PD
19/32
MITCHELL, JAYLIN TORREZ
OBSCENE / UNLAW DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON <18 Y
SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR - VICT 11 TO 14 YO 2ND D
SEX / SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR, FIRST DEGREE
MINOR / CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR
20/32
MORRISON, TAVON KIKON
TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE
21/32
NEAL, SHANTE CORELLE
CHARGE NOT LISTED
22/32
NEIGER, MICHAEL
CHILDREN / UNLAWFULLY PLACE A CHILD AT RISK OF OR CAUSE HARM OR WILLFULLY ABANDON THE CHILD
23/32
NEIGER, SUSANA
CHILDREN / UNLAWFULLY PLACE A CHILD AT RISK OF OR CAUSE HARM OR WILLFULLY ABANDON THE CHILD
24/32
PAPILLION, JOSEPH ANDREW
TRAFFIC / PASSING UNLAWFULLY(SHIFT CHG LANE IMP/FAIL TO MAIN
TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY
TRAFFIC / VIOLATION OF BEGINNER PERMIT
25/32
PAZ ROMERO, BRYAN JOHANY
MUVIOL OUT OF SERVICE ORDER NO CDL
26/32
PRIDGEN, JUSTIN TREVON
HOLD FOR OTHER AGENCY
27/32
SNIPES, NICHOLAS PATRICK
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
28/32
THOMAS, SHANNON LEE
PUBLIC HEALTH NUISANCE
29/32
TOMLIN, DARRYL KEVIN
TRAFFIC / SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEED LIMIT
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
30/32
TUCKER, BRADLEY FREEMAN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE