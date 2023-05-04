Midlands Mugshots May 3

PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV
2/31
ANDERSON, ROBERT LEE
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
3/31
BAILEY, BROOKE ELIZABETH
HOLD FOR BURG 2ND
4/31
BARNETTE, PHILLIP SCOTT
TRAFFIC / GENERAL PROVISIONS ARTICLE OF DRIVER'S LICENSE CHAPTER, NO OTHER PENALTY SPECIFIED
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
5/31
BRAXTON, RYAN TREVOR
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES))
6/31
BURRIS, KENTRELL ALONZO
MAGISTRATE BENCH WARRANT
7/31
DEWALT, ALPHONSO MANDRELL
DRUGS / MANUF., POSS. OF SCH. IV DRUGS, EXCEPT FLUNITRAZEPAM, WITH INTENT TO DISTRIBUTE - 1ST OFFENSE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
8/31
DRIGGERS, MATTHEW ASHTON
HOLD FOR OTHER AGENCY
9/31
EDDY, DAISHA
FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
10/31
FAVOR, DEANDRE DEMORIS
WEAPONS / UNLAW. STORE, KEEP., POSS. MACHINE GUN OR SAWED-OF
11/31
GRANT, JOHN WILLIAM
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
12/31
GRIFFIN, JENNIFER RENEE
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
13/31
HENDERSON, LOUIS S
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH ISSUED
14/31
JONES, DEANTHONY MARQUESS
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
15/31
JONES, JAMES
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
16/31
MARKSBERRY, DANIEL RAY
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
17/31
MILLER, AMANDA TAYLOR
FINANTC/FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE > $500 IN 6 M
18/31
ORTEGA-RODRIGUEZ, MIGUEL
HOLD FOR ICE
19/31
PATEL, KEVAL BHARATBHAI
HOLD FOR LCSD DV 3RD
20/31
PEAY, WILLIAM GARY JR
SHOPLIFTING <$2000
21/31
PEEBLES, PHILLIP JASON
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
22/31
POOLE, KAYLA LEE
HOLD FOR OTHER AGENCY
23/31
ROBERTS, JEFFERY WAYNE
HOLD FOR OTHER AGENCY
24/31
RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
25/31
SEALS, KIMBERLY
HOLD FOR LCSD
26/31
SECRIST, KIMBERLY M
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKEN
27/31
SMITH, DANNY WILLIARD
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
28/31
SMITH, VICKIE LYNN
HOLD FOR OTHER AGENCY
29/31
SPEAKS, GREGORY JAMAL
SEX / INDECENT EXPOSURE
30/31
TASNEY, ROBERT VAUSE
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
SEX / SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 1ST
31/31
WIGFALL, DESHANTIL JAMALE
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 2ND OFFENSE