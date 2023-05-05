Midlands Mugshots May 4 43 minutes ago ABC Columbia Site Staff, 1/28BARLOW, JUSTIN DEREK HOLD FOR OTHER AGENCY 2/28BELL, MICHAEL ALEXANDER VEHICLE / USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION FOR TEMP. PURPOS 3/28BRAZIER, CLIFFORD ALAN DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT UNLAWFUL WEAPON 4/28BROWN, JORDAN DIERRE TYKEE HOLD FOR SUMTER CTY 5/28BYROADS, PATRICK ANTHONY HOLD FOR PPP 6/28CAULEY, NICHOLAS BLAKE BREACH / BREACH OF TRUST, OBTAIN PROPERTY UNDER FALSE <$2000 7/28DICKERSON, MICHAEL GLENN 230334GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 8/28EDWARDS, DION CARL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE HOLD FOR LCSD 9/28ESPARZA, PATRICK DAVID DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW 10/28FILLYAW, JOSHUA LEWIS 11/28GANTT, TAKASHI ROYALE DISORDERLY CONDUCT 12/28GONZALES, KLEYMAN YAHIR DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 13/28HAGINS, ASHLEY NICOLE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 14/28HARRIS, CALVIN WAYNE PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV 15/28HUYNH, RICHARD Q FAMILY COURT BENCH WARRANT 16/28JACKSON, DERRICK LARRY TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C 17/28JONES, JAYMARIS TY’DELL DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE 18/28JUSTICE, TROY DYLAN TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE 19/28KEENUM, HARTWELL TYLER DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 20/28MAYNARD, AUSTIN JEREMIAH INDECENT EXPOSURE 21/28KIRZNER, JARRED BRET DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .10 BUT LESS THAN .16 2ND TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA HOLD FOR POSS COCAINE 22/28LANCE, CONNIE DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT 23/28LEVAN, SARA ANN TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST HOLD FOR SCHP 24/28SAMUEL, OLAJUWAN DAWAYNE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 25/28STABLEY, CASSANDRA DAWN DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE 26/28STURKIE, ARTHUR WESLEY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 27/28WELLS, AALIYAH MONAE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 28/28YOUNG, NAOMI MARIE DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest