Midlands Mugshots May 7 5 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/24BARROW, CHRISTOPHER DAVID HOLD FOR PPP 2/24BARRS, THOMAS DWIGHT LEE HOLD FOR LCSD 3/24BELL, RON XAVIER WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE 4/24BRAXTON, BRITTANY NICOLE DRUGS/POSS. OF NARC. SCHED I(B),(C), LSD & SCHED II 1ST OFF PRISONERS / CONTRABAND, FURNISH. OR POSS., COUNTY OR MUNICIP 5/24CANNON, MIRSA LASHONDA TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST 6/24DAZHAUN, SNELLING LAMAR HOLD FOR OTHER AGENCY 7/24FAILE, CHARLES NICHOLAS DISTRIBUTION OF METHAMPHETAMINE 1ST OFF. UNLAWFUL CARRYING OF WEAPON 8/24HOPKINS, DAVID GEORGE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR 9/24JACKSON, KENDELL RONSHAWN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 10/24JACKSON, OMAR KENYATTA DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE NEWBERRY CITY ORDINACE DRUG PARAPHERNALIA FORGERY / FORGERY, VALUE LESS THAN $10,000 11/24JENKINS, JEVARUS LATRON DRUGS/POSS. OF <=28G (1 OZ) MARIJ. OR <=10G HASH- 2ND OR SUB WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 12/24JOHNSON, JABRELLA DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNILIA PROVIDING FALSE INFORMATION DRUGS / POSS 15 DOSAGE UNITS MDMA/ECSTASY 1ST OFFENSE 13/24KIRCHNER, DAVID ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 14/24LITTLES, SAMANTHA L MALICIOUS / MAL INJ TO PERSONAL PROP MORE THAN $10000 CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE 15/24LOPEZ LOPEZ, JOSE CARLOS HOLD FOR ICE 16/24MAYER, MASON GREGORY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE 17/24MCCANTS, BRAXTON DENIRO GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 18/24PEREZ, BENISIO DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .10 BUT LESS THAN .16 2ND 19/24SCOTT, MALENA DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 20/24SWEETENBURG, SHAUN DWANYNE ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE 21/24THOMPSON, VERNON DUWAYNE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 22/24TOTO, JULIE ANNE TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO 23/24WHITE, LANDON SETH DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16, 1ST OFFENSE 24/24WRIGHT, ANTHONY LAMAR LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000 Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest