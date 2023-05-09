Midlands Mugshots May 8

ASSAULT / ASSAULT & BATTERY OF A HIGH & AGGRAVATED NATURE
2/21
DAWKINS, CALEB MATTHEW
HOLD FOR OTHER AGENCY
3/21
DILKEY, STERLING BAILEY
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
4/21
GEDEIST-FARMER, DALTON GAGE
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS
5/21
GIBSON, PATRICK
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
6/21
GREEN, SCOTTY
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
7/21
GUNTER, SAMANTHA RENEE
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
8/21
HARDEE, JOHN ROSS
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
9/21
JEFFCOAT, KAHTLYN ONEAL
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO RETURN LICENSE PLATE AND REGISTRATION U
TRAFFIC / OPERATING VEHICLE IN UNSAFE MECHANICAL CONDITION
10/21
JOHNSON, TYKELL JAQUAN
POSSESSION/SELL/DISPOSAL OF A STOLEN VEHICLE < $2000
DRIVING UNDER SUSPENSION - 2ND OFFENSE
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
15/21
ROBERTS, ERIC JUSTIN
HOLD FOR LCSD
16/21
SMITH, GEORGE BRIAN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
17/21
THOMAS, JAHVAR RASHARD
HOLD FOR SOUTH CONGAREE PD
18/21
THOMPSON, DYMOND NIASHIA
General Sessions warrant
19/21
WALKER, TRADECIA TOMORROW
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16, 1ST OFFENSE
20/21
WILLIAMS, AMANDA S
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY,
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
21/21
WRIGHT, MONTRELL RECKWON ANTONIO
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE