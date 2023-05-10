Midlands Mugshots May 9

DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE
6/33
GOMEZ, VICTOR
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16, 1ST OFFENSE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
7/33
HAGAN, ALLEN MICHAEL
General Sessions warrant
8/33
HARDEE, JOHN ROSS
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
9/33
HOLLEY, TIMOTHY DALE
CHARGE NOT LISTED
10/33
HORVATH, RAYMOND EDWARD
HOLD FOR OTHER AGENCY
11/33
IACONO, DANIEL JOSEPH
HOLD FOR LCSD
12/33
JEFFCOAT, KAHTLYN ONEAL
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO RETURN LICENSE PLATE AND REGISTRATION U
TRAFFIC / OPERATING VEHICLE IN UNSAFE MECHANICAL CONDITION
13/33
JONES, JACOB
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
14/33
KEY, CARRIE ANN
HOLD FOR LCSD
15/33
LATHROP, DAVID BRIAN
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE
16/33
LONG, LINDY NICOLE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
17/33
METTS, CHARLES CHRISTOPHER
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
18/33
MILLER, TYLER JAMES
DRUGS/TRAFFICK ICE/CRANK/CRACK >=28G BUT <100G 2ND OFFENSE
19/33
MOSLEY, DAVIAN
HOLD FOR DUSM
20/33
PERRY, RUTH DISHON
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
21/33
REESE, DEANDRA
HOLD FOR LCSD
22/33
ROBERSON, EVON KATHERINE
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
23/33
ROBINSON, FRED DAVID
HARASSMENT 1ST DEGREE
VIOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION
24/33
RODRIGUEZ, ALEXANDER SOLIS
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE
MINOR / CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
25/33
SALINAS-DOMINGUEZ, LUIS ALBERTO
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
26/33
SHUMPERT, DAVID COLLIE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
FAMILY COURT BENCH WARRANT
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
27/33
SMITH, TANNA MARIE
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
28/33
WALKER, MARQUITTA MICHELLE
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
29/33
WARREN, TYRELL MAURICE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
30/33
WATSON, TRAVIS TAEVON
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
31/33
WELLS, AMANDA LYNN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
DRUGS/MANUF, POSS. SCH. IV DRUGS, EXPT FLUZM WITD 1ST OFF
32/33
WEST, ANGELA MARIE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000