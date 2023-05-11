Midlands Mugshots May 10

GIVING FALSE INFORMATION TO POLICE
DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE
2/23
KIRBY, ANTHONY
PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
3/23
PACE, JUSTIN
ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE
4/23
SHEPARD, RAY ANTHONY
ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE
5/23
BROWN, WILLIE B
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
6/23
JENNINGS, JORDAN JOSEPH
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED
7/23
GIBSON, SJEVON MAURICE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
8/23
WILSON, PAULA CORBITT
TRAFFIC / FAILURE TO YIELD RIGHT-OF-WAY TO APPROACHING VEHIC
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
TRAFFIC / HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT
TRAFFIC/OPERATE OR PERMIT OPERATION OF VEHICLE NOT REG OR LI
9/23
STEPHENS, DAMIAN JERMAINE
HOLD FOR LCSD
10/23
SHULL, CALEB ROGER
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
11/23
ROGERS, BRYAN PAUL
HARASSMENT / 1ST DEGREE HARASSMENT
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
12/23
ROBINSON, SHATAVIA EUREAK
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
13/23
REYNOLDS-MIMS, ANGELA LYNN
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
14/23
HERRING, AMBER
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
15/23
GETTYS, JANE MARIE
HOLD FOR LCSD
16/23
EDWARDS, SAMANTHA CHANTEL
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 2ND
17/23
DULA, EDGAR ALEXANDER
FAILURE TO OBEY POLICE OFFICER
RESISTING ARREST
DISCHARGING FIRE ARM
18/23
DIXON, MICHAEL PAUL
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE