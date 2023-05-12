Midlands Mugshots May 11

MAGISTRATE / VIOLATION OF RESTRAINING ORDER ISSUED IN MAGIST
2/20
BRANCH, KEIFER DEWARREN
HOLD FOR LCSD
3/20
CARTER, TERRENCE WENDELL
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
TRAFFIC / PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
4/20
COLEMAN, WILLIAM THEOPLAS
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
HOLD FOR MANNING PD
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING VALUE >= $2000 BUT <$10000
5/20
DEROUEN, JAMIE PAUL
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE
6/20
GANTT, DANIEL CALVIN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01)
7/20
GAULT, ROBERT BURNS
DRUGS/POSS. OF NARC. SCHED I(B),(C), LSD & SCHED II 1ST OFF
8/20
GUTIERREZ HERNANDEZ, JOSE ALBERTO
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
9/20
HOLLEY, STEPHEN CRAIG
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
10/20
HUME, BUNY PATRICK
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
11/20
JOHNSON, KASHIEF MUSTAFA
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE
TRAFFIC / OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE DUE TO DELINQUENCY
12/20
JORDAN, JOHNATHAN MITCHELL
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE LESS THAN .10, 2ND OFFENSE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
13/20
KEECH, MICHAEL PAUL
SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR - VICT < 16 YO 2ND DEGRE
14/20
METZE, BRITTANY YVONNE
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR
15/20
NICKLES, CHARLES SHANNON
TRAFFIC / OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF VEHICLE WHICH IS NOT REGISTERED AND LICENSED.
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
16/20
PAYNE, JACOB JAMES
Bond Revocation
17/20
SMITH, DESEANNA UNIQUE
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
18/20
THOMAS, TAQUANNA LASHAWN
HOLD FOR LCSD
19/20
WEST, ERICA L
Drugs/Possession of less than one gram of meth, or cocaine base, 3rd or Sub. offense