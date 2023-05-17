Midlands Mugshots May 16

TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 15 BUT LESS THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
VIOLATION OF CITY ORDINANCE
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL; STOLEN PISTOL
2/32
BOWERS, LORIMAR
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
3/32
BRISBON, LATARYA
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
4/32
BROWN, JOHN HENRY
CHARGE NOT LISTED
5/32
BROWN, JOSEPH GRANT
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
6/32
CHARLEY, DAMEKA SHAVON
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
7/32
CHAVEZ, RAFAEL MADRIGAL
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP >$2000 <$10 000
8/32
CHAVIS, ROBERT ANTHONY
HOLD FOR OTHER AGENCY
9/32
CROMER, ANDRE LAMONT
FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
10/32
EVERSON, DEREK LEE
OPEN CONTAINER (ALCOHOL)
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
11/32
FILYAW, JAMES CHRISTOPHER
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
12/32
FLOYD, WILLIE SANDERS
FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
13/32
GWYN, JENNIFER LOUISE
FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
14/32
HOLLAR, LOGAN WAYNE
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 15 BUT LESS THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
15/32
HOLMES, LEAH AYANA
HOLD FOR LCSD
16/32
HUTTO, CALVIN MICHAEL
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
17/32
JOHNSON, BRANDON DESHAWN
VEHICLE / POSS/SELL/DISPOSE OF STOLEN VEHICLE >$10 000
18/32
JONES, KEEON MAURICE
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 3RD
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST
19/32
LEVER, KENNETH DACIN
OPEN CONTAINER (ALCOHOL)
20/32
LOPEZ, ROMMEL SACULO
HOLD FOR OTHER AGENCY
21/32
MCDANIEL, CRYSTAL DIANE
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
22/32
MORGAN, VERONNICA ELINA
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
23/32
MULLER, HEBREW
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST
24/32
PROCTOR, SAMUEL JOSEPH
HOLD FOR OTHER AGENCY
25/32
SHARPE, ASHLEIGH B
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
26/32
SHEALY, ALLEN KADE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
27/32
SMITH, JAMES ADAM
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
28/32
TISDALE, ERICK JAMEL
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
29/32
TYLER, BRANDON
DRUGS/TRAFFIC MARIJUANA >10 LBS BUT<100 LBS-1ST OFF
30/32
USSERY, JESSICA NICOLE
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
31/32
WILLIAMS, JORON
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE