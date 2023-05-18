Midlands Mugshots May 17

DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
ALCOHOL / TITLE 61, ANY VIOLATION WHERE PENALTY IS NOT PROVIDED
DRUGS / TRAFFICKING IN METH OR COCAINE BASE - 10 G OR MORE, BUT LESS THAN 28 G - 3RD OR SUB. OFFENSE (FEL., 25Y TO 30Y)
4/28
BLACK, DEANDRE MALCOLM
DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 3RD OR SUB OF
5/28
BURGESS, TERRY LEE
MINOR / CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR
OBSCENE / UNLAW DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON <18 Y
6/28
BUSBY, CHRISTOPHER ANTWAN
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
DISORDERLY CONDUCT
7/28
CARRILLO LUCAS, VICTOR BELTRAN
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE
8/28
COOK, TY’QUAVIOUS JAKARI
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
9/28
CRIDER, WENDY R
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
10/28
DECARPIO, PATRICK
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
11/28
DOUGLAS, NIEAM LAIVONTAY SHARMEZ
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
BREACH / BREACH OF PEACE, NON-AGGRAVATED IN NATURE
12/28
FLOYD, AUSTIN CARL
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
13/28
GANTT, DANIEL CALVIN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
MALICIOUS / MAL INJ TO PERSONAL PROP MORE THAN $10000
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K
TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01)
14/28
GARDNER, STEPHEN NORMAN
HOLD FOR CAYCE
15/28
HAILEY, MICHAEL DALTON
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
16/28
HORTON, ZHAMARI JOSEPH JAMAL
ASSAULT / ATTEMPTED MURDER
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SENTENCED TO LIFE WITHOUT PAROLE OR DEATH
BREACH / BREACH OF PEACE, AGGRAVATED IN NATURE
17/28
JACKSON, JOHN
NO CHARGE LISTED
18/28
KINARD, MARKEVIS DAIMAR
PEDESTRIAN / PEDESTRIAN, UNDER INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS, UPON HIGHWAY
19/28
MCKINLEY, JONI ONEAL
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
ALCOHOL / TITLE 61, ANY VIOLATION WHERE PENALTY IS NOT PROVIDED
DRUGS / TRAFFICKING IN METH OR COCAINE BASE - 10 G OR MORE, BUT LESS THAN 28 G - 3RD OR SUB. OFFENSE (FEL., 25Y TO 30Y)
20/28
MILLER, LADEERA SATONA MONET
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
21/28
PAYTON, CODY GENE
BURGLARY / BURGLARY (NON-VIOLENT) - SECOND DEGREE
LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000 (ENHANCEMENT PER 16-1-57)
LARCENY / BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
22/28
PERRY, RODDRICK GERROD
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
23/28
RAY, DEIONTAE LEKEESE
MCBW
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
HOLD FOR OTHER LCSD
24/28
RICHARDSON, NICKOLAS RYHEEM
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
25/28
SAMUEL, ALISIA
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
26/28
SAMUEL, JAMIE ETWANN
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
27/28
SMITH, MATTHEW MARCUS
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTY <$2 000