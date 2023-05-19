Midlands Mugshots May 18

DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC / OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE DUE TO DELINQUENCY
TRAFFIC / FAILURE TO RETURN DRIVER'S LICENSE AFTER NOTICE OF SUSPENSION, CANCELLATION OR REVOCATION
2/24
BERRY, JACOB ANTHONY ALBERT
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE $10000 OR MORE
HOLD FOR PROBATION
3/24
BRYANT, JESSIE JUNIOR
FAMILY COURT BENCH WARRANT
4/24
DAY, RAYNE
BURGLARY 1ST DEGREE
ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE
5/24
FRIAS, DIEGO OSORNIO
NO DRIVERS LICENSE - 1ST OFFENSE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT BA - 1ST OFFENSE
6/24
GREEN, ARNETTE LEON
HOLD FOR OTHER AGENCY
7/24
GREEN, BRASHAWN ONEAL
HOLD FOR BARNWELL COUNTY
8/24
HARSEY, DAVID DOUGLAS
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST
9/24
KINARD, WILLIAM JERRY
GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT
10/24
LEAPHART, MORGHAN GABRIELLE
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
11/24
MANGUM, CHARLES BENJAMIN
HOLD FOR OTHER AGENCY
12/24
MANNING, WILLIAM CONNER
POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
BREACH / BREACH OF PEACE. AGGRAVATED IN NATURE
13/24
MASON, PAUL WILLIAM
DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE
HABITUAL TRAFFIC OFFENDER
UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION - 1ST OFFENSE
OPERATING VEHICLE WHICH IS NOT REGISTERED/LICENSED
TOO FAST FOR CONDITIONS
HIT AND RUN ACCIDENT WITH PROPERTY DAMAGE
OPERATING VEHICLE WHICH IS NOT REGISTERED/LICENSED
14/24
MASTERS, JEFFERY ALEXANDER
BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
15/24
MILLER, ROBERT MICHAEL
FORGERY / FORGERY, VALUE LESS THAN $10,000
16/24
MILLER, STANLEY ANTHONY
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE LESS THAN .10, 2ND OFFENSE
17/24
ORTIZ RAMOS, MARIA ANAYUN
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE
SEX / INDECENT EXPOSURE
HARASSMENT / 1ST DEGREE HARASSMENT
18/24
PETTY, TADEJAH MONEI
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
19/24
POWELL, HOLDEN FREE
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000
20/24
RAY, DEIONTAE LEKEESE
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
MCBW
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
MINOR / CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
21/24
SMITH, GENA AUTRY RENEE
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
LOITERING
22/24
TODMAN, OMARIOUS JAWAN
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
TRAFFIC / EXPIRED VEHICLE LICENSE