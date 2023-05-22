Midlands Mugshots May 21

BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
2/25
BOOKER, TEVON ALEXANDER
TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C
3/25
DUFFY, JIMMIE SCOTT
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K
4/25
ECHEVARRIA, JOSHUA LOUIS
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE
ESCAPE / ESCAPE, ATTEMPTED ESCAPE OR POSSESS TOOLS TO ESCAPE
5/25
GOMEZ, VICTOR
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
6/25
GRAHAM, SHERRED
POSSESSION SCHEDULE I-V
7/25
HERRING, PAUL ROSS
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
8/25
JACKSON, ANDREW DYLAN
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
9/25
JENKINS, ISAIAH DONTA
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
10/25
KEISLER, WANDA FAYE
CHECKS / FRAUDULENT CHECK, OR STOP PAYMENT, $500 OR LESS - 1ST OFFENSE
11/25
KIMBRELL, ROBERT LEE
HOLD FOR LMC
12/25
KORNEGAY, JASON LAMAR
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
13/25
LEE, DELWIN ANTONIO
FAMILY COURT
14/25
MAYERS, TYREK AARON
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
TRAFFIC / GENERAL PROVISIONS ARTICLE OF DRIVER'S LICENSE CHAPTER, NO OTHER PENALTY SPECIFIED
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
TRAFFIC / FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES
15/25
MCLAMORE, TYREE AIKEEM
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
FAILURE TO STOP ON POLICE COMMAND
16/25
MORRIS, JOHN RUSSEL
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
17/25
PORTERFIELD, DAKYRIA
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
18/25
RAMSDEN, JOSHUA WALTER
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 2ND OFFENSE