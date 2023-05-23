Midlands Mugshots May 22

ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE
ROBBERY / ROBBERY OF OPERATORS OF MOTOR VEHICLES FOR HIRE
2/24
ASBILL, DYLAN LEE
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
FINANTC / FINANCIAL IDENTITY FRAUD, OBTAINS/RECORDS IDENTIFY
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS >=$2000 <$10000
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW
3/24
BARFIELD, PERRY WILLIAM
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
4/24
BARNES, ALEXX JAMES
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
5/24
BOND, CAMERON MITCHELL
HOLD FOR OTHER AGENCY
6/24
BROWN, EMMANUEL DIJONNE
HOLD FOR CAYCE PD
7/24
BROWN, JACOB MANLEY
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
8/24
BRYANT, WILLIAM REMO
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
9/24
CHAPMAN, DEMARQUIS BRENTREZ
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
10/24
COPELAND, CHENETHIA BERNICE
HOLD FOR PPP
11/24
CROMER, TIMOTHY LAMAR
NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION
NEWBERRY CITY ORDINACE OPEN CONTAINER
NEWBERRY CITY ORDINACE FAILURE TO LEAVE UPON REQUEST
12/24
DUNN, MARK THOMAS
DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 1ST OFFENSE
DRUGS / POSSESSION OF COCAINE, 1ST OFFENSE
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 3RD OR SUB OF
13/24
FRICK, VERNON RAY
MURDER / ATTEMPTED MURDE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR
WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
14/24
GANAWAY, DAMIAN ALLEN RASSAN
SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000
15/24
GOMEZ MARTINEZ, YODANY ALISANDRO
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
16/24
HERNANDEZ, ARIEL THOMAS
SEX / INDECENT EXPOSURE
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
17/24
JENNINGS, CHRISTOPHER QUNDRA
HOLD FOR SALUDA
18/24
KEELS, RAEKUAN MUREKE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
19/24
MARTINEZ CHAIDEZ, RITCHIE
CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
20/24
ROBINSON, STUART DARANE
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
21/24
STAMPER, SANIA ALLIE ROSE
HOLD FOR LEX PD
22/24
SWANN, BRYAN SCOTT
MURDER / ATTEMPTED MURDER
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
23/24
WILLIAMS, MICHAEL
DRUGS / TRAFFICKING IN ICE, CRANK OR CRACK - 28 G OR MORE, B
DRUGS/ADMINISTER, DISTRIBUTE, ETC. SCHED. I(B)/(C) OR II 2ND
24/24
WILSON, TYRIK DU`RON
DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 1ST
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA