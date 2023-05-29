Midlands Mugshots May 28 4 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/21BARAJAS, JOSE ALBERTO DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE 2/21BOULWARE, JASON ANTONIO MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 3/21CRUZ-VASQUEZ, JOSE HOLD FOR ICE 4/21DALLAS, JEFFERY LANCE DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE 5/21ECKERT, WILLIAM FREDRICK HOLD FOR SCON 6/21EVANS, CHARLES CLIFTON PETIT LARCENY <$2000 7/21FONSECA, JORDAN MONTEL HOLD FOR OTHER AGENCY 8/21GONZALES, KLEYMAN YAHIR HOLD FOR OTHER AGENCY 9/21GONZALES, WESLEY WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON 10/21KELLOGG, KENYANA HOLD FOR OTHER AGENCY 11/21MCCARTHY, STORM RILEY HOLD FOR ICE 12/21MOBLEY, DIAMOND LADERRIKA MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT 13/21MORRIS, MICHAEL CURTIS GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 14/21PIERCE, DAVID MURRAY TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST 15/21PRAYLOW, DAMARIOUS TY’BYIOUS TRAFFIC / RECKLESS DRIVING NEWBERRY CITY ORDINANCE RESISTING ARREST / OBSTRUCTION TRAFFIC / WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS 16/21PRIMO, ANTONIO DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE 17/21SANCHEZ, LUIS MIRANDA DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST P 18/21SMITH, CHRISTOPHER SHAWN TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 1ST OFFE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST 19/21TOLEN, TRUEQUN LLAQUN DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 1ST OFFENSE 20/21VALLADARES-BORJAS, LESTER NAHUN HOLD FOR ICE 21/21WHITTLE, ANDREW SCOTT GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest