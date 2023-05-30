Midlands Mugshots May 29

HOLD FOR LCSD
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
2/23
BUSBY, MICHAEL WAYNE
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
3/23
BUTLER, ELIZABETH MARLENS
NEWBERRY CITY ORDINACE DISORDERLY CONDUCT
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE OR RESIST LAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS OR MAKING ARREST
GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT
4/23
CANNON, DENAREAL MARQUAL
HOLD FOR OTHER AGENCY
5/23
CARR, TAMMY
6/23
CASTLES, RANDALL SCOTT
REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D
HOLD FOR OTHER AGENCY
7/23
CHRISTIAN, KENNETH NORMAN
ALCOHOL / DRINKING ALCOHOLIC LIQUORS IN PUBLIC CONVEYANCE UN
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
8/23
CLARK, BRIAN
DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
9/23
DANIELS, RYAN PATRICK
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
10/23
ECKERT, WILLIAM FREDRICK
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
11/23
MCCRAW, ANDREW THOMAS
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
12/23
MCLAURIN, DARRIN KING
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
13/23
MOSES, MALCOLM JAMALE RAHEEM
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
14/23
PINEDA, MATEO SATURNINO
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
15/23
RENNICK, JACOB TROY
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
16/23
ROGERS, PRISCILLA ANN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
17/23
ROSCOE, BRANDON CHRISTOPHER
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
18/23
SIMS, TASHA LASHAWN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
19/23
SMITH, SEAN ETHAN
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO RETURN DRIVER'S LICENSE AFTER NOTICE OF SUSPENSION, CANCELLATION OR REVOCATION
20/23
TOLEN, TRUEQUN LLAQUN
DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 1ST OFFENSE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
21/23
TUTEN, JONATHAN TAYLOR
BUI / WATER DEVICE, OPERATING UNDER THE INFLUENCE, .08, 1ST
22/23
WEATHERFORD, AARON CHASE
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
HOLD FOR OTHER AGENCY