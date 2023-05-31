Midlands Mugshots May 30 3 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/34ANTROBUS, EVAN J MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 2/34BAKER, MICHAEL WILLIAM SEX / CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH MINOR, 3RD DEGREE - COMMIT/ATTEMPT LEWD ACT (VICTIM UNDER 16 YRS & ACTOR OVER 14 YRS) 3/34BARTLETT, JOHN BRIGGS DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT LOITERING 4/34BASNIGHT, SHAQUILLE ODELL WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON WEAPONS / DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING SEX / PROSTITUTION - 1ST OFFENSE 5/34BOUKNIGHT, KENNETH DARRYL DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE POSS OF DRUG PARA 6/34BREEN, BOBBIE L GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 7/34BROWN, KEYONTEA JOSHUA BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 8/34CALLOWAY, WILBUR LEON HOLD FOR LCSD 9/34CARRION, MARIAH JADE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 10/34CHISOLM, KEVIN DEMOND DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 11/34COOPER, BRIANNA MAKAYLA TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD 12/34DELP, ROBERT ALLEN TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000 13/34DOMINGO DOMINGO, MARVIN ARTURO DRUGS / POSSESSION OF COCAINE, 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE PROVIDING FALSE INFORMATION 14/34EMMETT, SHAWNNA LEIGH HOLD FOR OTHER AGENCY 15/34GETER, SANGRIA DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE 16/34HARTLEY, RYAN ATLAS GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 17/34HAYES, FRANKLIN DELL GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT 18/34IRWIN, TARA NICOLE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 19/34LAWRENCE, NANDERS DESHON HOLD FOR LCSD 20/34LEAPHART, ALPHONZO (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 21/34LEGRAND, JASON CHRISTOPHER DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE 22/34LYONS, JANINA DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE 23/34MASSINGALE, WILLIAM MICHAEL TRAFFIC / SEATBELT VIOLATION - NON-CRIMINAL DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE VEHICLE / OPERATION OF IMMOBILIZED VEHICLE 24/34MURPHY, RAMON RAFFEAL GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 25/34MYERS, JERROLD TREMAYNE MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT 26/34ROLLINGS, MARK ANTHONY FAMILY COURT 27/34SMITH, TABITHA LEE ANN UNLAWFUL CONDUCT TOWARD A CHILD 28/34SWEATT, JASON THOMAS FAMILY COURT 29/34THOMPSON, ROBBIN ANN HOLD FOR BATESBURG 30/34WATTS, CHELSEY RENEE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 31/34WIGHT, KELLY MARIE LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS 32/34WILLIAMS, SYRONE FLODY HOLD FOR OTHER AGENCY 33/34WILSON, ANDRU JAHSUN HOLD FOR LCSD 34/34YORK, JOHN HOLD FOR LCSD Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest