Midlands Mugshots July 3

DRUGS/POSS. OF <=28G (1 OZ) MARIJ. OR <=10G HASH- 2ND OR SUB
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. COCAINE BASE, 2ND OF
3/41
BROWN, DEIONTE MARQUIS
VIOLATION OF CITY ORDINANCE
4/41
CALDERON, NACIN EFRAIN MARTINEZ
IMMIGRATION CUSTOMS ENFORCEMENT
CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH MINOR (< 11 YEARS OLD) 1ST DEGREE
5/41
CLYBURN, DOMINIQUE
DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
6/41
DELEON, JESUS MATIAS
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
7/41
DERRICK, JONATHAN ANDREW
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
8/41
DIXON, WILLIAM M
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
9/41
DUNN, NATASHA MARIE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
10/41
GOODWIN, MAIAH
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKEN
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH ISSUED
11/41
HAMPTON, CALVIN RODRIGUES
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
12/41
HOLLEY, CHRISTOPHER OLLINE
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
13/41
HOLMES, TARCEL ALEXANDER
HOLD FOR OTHER AGENCY
14/41
HULING, TERRY JAMES JR.
FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT - 1ST OFFENSE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE > .10 BUT < .16 - 1ST OFFENSE
OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOVING VEHICLE
15/41
KELLEY, E JOSHALYN JACOBE
CHARGE NOT LISTED
16/41
LEWIS, NAVODNEY
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
17/41
LYLES, JAMES DUFFIE
NEWBERRY CITY ORDINACE DISORDERLY CONDUCT
18/41
MCCARTHY, DANIEL JAMES
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
19/41
MCCOY, MELVIN DEVANTE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
20/41
MCCRAY, TABATHA MAE
FAMILY COURT BENCH WARRANT
21/41
MCPHERSON, JOHNNIE RANDOLPH II
MUNICIPAL BENCH WARRANT
RECEIVING STOLEN GOODS > $2000 < $10000
22/41
MIMS, REGINALD
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO REAL PROPERTY >$10 000
23/41
MOZICK, DYLAN MICHAEL
FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT - 1ST OFFENSE
POSSESSION 28G OR LESS MARIJUANA/10G OR LESS HASH 1ST
24/41
NEEL, CARL CAMERON
HOLD FOR LCSD
25/41
OUTLAW, KRISTA NICOLE
DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 1ST OFFENSE
HOLD FOR OTHER AGENCY
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE
26/41
POUND, RICHARD DONOVAN
PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
27/41
RICHARDSON, BRYAN
DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE
NO PROOF OF INSURANCE
28/41
RIVERA, HECTOR LOUIS
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO RETURN LICENSE PLATE AND REGISTRATION U
29/41
SEPHES, ERIC KEITH
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
30/41
SORENSEN, ERIK IVAR
SEX / INDECENT EXPOSURE
31/41
SOX, KAYLA ELIZABETH
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
32/41
SPRADLEY, STEVEN WAYNE
DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
33/41
SWITTENBURG, CHARISMA JANAE
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
34/41
WEED, MIQUEENISE
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
35/41
WEBBER, MICHAEL ALLEN
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
36/41
WHITE, BRANDON XAVIER
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
37/41
WICKER, TERRENCE LAMAR
NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION
NEWBERRY CITY ORDINACE DISORDERLY CONDUCT
DOMESTIC / VIOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION
DOMESTIC / VIOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION
38/41
WIGGERS, ROBERT KARL
BUI / WATER DEVICE, OPERATING UNDER THE INFLUENCE, .08, 1ST
39/41
WILLIAMS, JEREMIAH TRAVIS
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
HOLD FOR OTHER AGENCY