Midlands Mugshots July 9

ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
DRUGS / POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE
6/23
TRAPP, STEVEN SHERONIE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
7/23
PEREZ MARTINEZ, ALEXANDER GILMER
PEDESTRIAN / PEDESTRIAN, UNDER INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS, UPON HIGHWAY
NEWBERRY CITY ORDINACE OPEN CONTAINER
8/23
TURNER, ANTHONY JOHN
TRAFFIC / A PERSON WHO OPERATES OR AN OWNER OF A MOPED REGISTERED OR LICENSED AS A RESULT OF A FALSE STATEMENT OR KNOWINGLY CONCEALING A FACT
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO RETURN DRIVER'S LICENSE AFTER NOTICE OF SUSPENSION, CANCELLATION OR REVOCATION
9/23
LATHROP, CHARLES NICHOLAS
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
10/23
WOLFE, JOHN MICHAEL
MAGISTRATE / VIOLATION OF RESTRAINING ORDER ISSUED IN MAGIST
11/23
WADE, SALLY KRISTEN
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE
12/23
TOTO, JOHN LEWIS
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE $10000 OR MORE
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
13/23
ORDONEZ DIAZ, EFREN
HOLD FOR ICE
14/23
MURRAY, AUSTIN JAMAL
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
15/23
LEWIS, DANIEL A K
HOLD FOR OTHER AGENCY
16/23
LANGER, JASON D
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
17/23
HINSON, CLAYTON DANIEL
HOLD FOR LCSD
18/23
ELDERS, WOODROW LEE
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
19/23
DERRICK, JONATHAN ANDREW
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO