Midlands Mugshots July 12 2 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/22BARRON, DONAVAN JABARI HOLD FOR LCSD SHOPLIFTING / SHOPLIFTING VALUE >= $2000 BUT <$10000 2/22CHEEKS, DUSTIN MATTHEW MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 3/22DEWALT, ERIC SULLIVAN FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT 4/22EASTON, JOSHUA CHRISTOPHER DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 2ND OFFEN DRUGS/POSS. OF NARC. SCHED I(B),(C), LSD & SCHED II 2ND OFF POSSESSION OS DRUG PARAPHERNALIA 5/22GIBSON, BAILEY ELIZABETH BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000 CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED 6/22HARRIS, WARREN CHRISTOPHER SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST 7/22HUSSEY, TIMOTHY JOHN JR DRIVING UNDER THE INFLUENCE > .16 OR HIGHER - 1ST OFFENSE 8/22JOHNSON, DRAKE ADAM INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 9/22KELLEY, TRAVIS ORLANDO TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST 10/22KELLY, ISAAC WALLACE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS HOLD FOR LCSD 11/22KENNEDY, KHALIL LORENZO GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT 12/22POLKOWSKY, MATTHEW REID SEX / SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR, SECOND DEGREE 13/22SHEPPARD, CARL INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 14/22SMITH, DANNY LEE HOLD FOR LCSD 15/22SMITH, JAMES MICHAEL GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT 16/22STEPHENS, DANIEL JASON INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 17/22TABER, SETH KYLE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 18/22TAKACH, CHANCELLOR PATRICK DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST DRUGS/MANUF, POSS. SCH. IV DRUGS, EXPT FLUZM WITD 1ST OFF 19/22WEARE, MARK EDWARD HOLD FOR SPRINGDALE 20/22WILSON, SHAMAR LAVELLE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS HOLD FOR LCSD 21/22WILSON, JAMES CHARLES DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16, 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE 22/22WISE, JOHNNY LEE FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest