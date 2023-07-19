Midlands Mugshots July 18

COMMON LAW ROBBERY STRONG ARM ROBBERY
CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
3/26
BOSTICK, LAMONTAE ISIAH
HOLD FOR LTPD
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
4/26
BRANHAM, JAMES LESTER
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
5/26
CROMER, TIEWANNA NESHA
FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE $10,000 OR MORE
FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD
6/26
EDWARDS, NATASHA NATAE
HOLD FOR LTPD
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
7/26
EPPS, FREDERICK DWIGHT
FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
8/26
GERMAN, MELANIE DEVONDA
POSSESSION 28G OR LESS MARIJUANA/10G OR LESS HASH 1ST
DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE
9/26
GLENN, DEANGELO L
ENTERING PREMISES AFTER WARNING
10/26
HALL, TONY TARMON-EARL
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY,
11/26
HITE, AARON SCOTT
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
12/26
HUNTLEY, KYLE TREVOR
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
HOLD FOR SCHP DUI
13/26
KELLY, SHAVYAION SHANELLE
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY BY MOB, 2ND DEGREE (SERIOUS BODI
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
14/26
MCBRIDE, TERRANCE
UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION - 1ST OFFENSE
DRIVING UNDER SUSPENSION - 2ND OFFENSE
FUGITIVE FROM JUSTICE
15/26
MESCHWITZ, MARLEY FAYE
HOLD FOR OTHER AGENCY
16/26
MIHALIK, ERIKA NICOLE
HOLD FOR LEXINGTON PD
17/26
REESE, LESLIE BROOKE
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
18/26
ROSIER, PHILLIP STEPHEN
HOLD FOR OTHER AGENCY
19/26
RUFFIN, GABRIELLE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
20/26
SMITH, BRANDON TARRELL
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
21/26
STEINWALL, JOSEPH KRISTEN CANE
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
22/26
STEPHENS, DAMIAN JERMAINE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
23/26
TALLON, WILLIAM WAYNE
HOLD FOR LTPD
24/26
THOMPSON, DONALD ELBERT
DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT BA - 1ST OFFENSE
25/26
THORNTON, JULIA A
ARSON / ARSON - SECOND DEGREE
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
26/26
WEARE, MARK EDWARD
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT