Midlands Mugshots July 19

TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY,
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY,
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR