Midlands Mugshots July 23

CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
UNLAWFUL CARRYING OF WEAPON
POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
TRAFFICKING COCAINE > 10G BUT < 28G - 1ST OFFENSE
OPEN CONTAINER OF LIQUOR IN MOTOR VEHICLE
POSSESSION OF MARIJUANA - 1ST OFFENSE
3/15
BELTON, AUDRIANNA LATISH
FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
4/15
CARTER, MILTON
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
5/15
FRITZ, SAMUEL JOSEPH
NEWBERRY CITY ORDINACE FAILURE TO LEAVE UPON REQUES
NEWBERRY CITY ORDINANCE RESISTING ARREST / OBSTRUCTION
6/15
FROST, JOHN L
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
HOLD FOR OTHER AGENCY
7/15
GUTIERREZ AGUIRRE, ALEJANDRO
HOLD FOR OTHER AGENCY
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
8/15
HUDSON, BOYCE OLIVER
TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE S
9/15
JOHNSON, WAYLON ROBERT
10/15
KING, TEYVON JERMAINE
HOLD FOR GREENVILLE PD
11/15
LOPEZ, CARLOS
DRIVING UNDER THE INFLUENCE < .10 - 2ND OFFENSE
NO DRIVERS LICENSE - 1ST OFFENSE
OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOVING VEHICLE
12/15
MITCHUM, NICHOLAS WAYNE
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO