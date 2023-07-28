Midlands Mugshots July 27 1 hour ago ABC Columbia Site Staff, 1/26BARTON, KARA ANNE 2/26BEASLEY, MARK ASHLEY CURRENT HOLD (PENDING CHARGES) 3/26BOYD, JOSEPH HOLD FOR COLUMBIA PD 4/26BRISBON, ALBERT DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 5/26BROOKS, ROBERT WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY 6/26BROWN, DAZISHA KELAYA HOLD FOR OTHER AGENCY 7/26CRUMPTON, STANLEY EUGENE DOMESTIC / CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCEOF A HIGH AND AGGRAVATE DOMESTIC / VIOLATION OF PERM RESTRAINING ORDER (FELONY) 8/26FELDER, MICAH ROTIMY BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 9/26FRANCE, KIWON MIQUELL HOLD FOR OTHER AGENCY 10/26FRANKLIN, TIMMY TERRELLE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR 11/26GLEATON, JAMES WILLIAM POSS OF DRUG PARAPHERNALIA TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA 12/26HAMMOND, MATTHEW DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST 13/26HEENY, XOE JASMIN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE 14/26MASTERS, THEODORE WAYNE ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE KIDNAPPING / KIDNAPPING 15/26MOORE, DANILLIA NICHOLE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 16/26NELSON, RANDALL SECARR GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 17/26NOBLE, MYRON OMAR DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 18/26PEREZ, JOSUE REYNALDO MUNICIPAL BENCH WARRANT DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE 19/26PRICE, KEITH ANTHONY BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR VEHICLE / POSS/SELL/DISP STOLEN VEHICLE>$2 000 <$10 000 20/26RAY, JAWAUN TYLIK GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 21/26ROHDE, RYAN WILLIAM HOLD FOR OTHER AGENCY 22/26SCHAEFFER, JOSEPH MARVIN MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000 23/26STONE, MICHAEL EUGENE FAMILY COURT BENCH WARRANT 24/26WILSON, ANDRU JAHSUN KIDNAPPING / KIDNAPPING COMMON LAW OFFENSES BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE 25/26WRIGHTEN, DEVIN CHRISTOPHER DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE 26/26ZIMMER, NICHOLAS EVAN TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest