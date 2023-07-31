Midlands Mugshots July 30

BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEG
2/14
DAVIS, HARRY MILES
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
3/14
DOWD, BRITTANY NICOLE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
4/14
FRICK, LARRY VERL
HOLD FOR DV 1ST
5/14
JACKSON, SOPHIA NICOLE
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
6/14
LAMB, BRETT STERLING
DISORDERLY CONDUCT
7/14
MCNUTT, JAMES ROBERT
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
8/14
PARK, LAUREN ALEXANDRIA
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
9/14
PATTERSON, PIPER DANIELLE
TRAFFIC / EXPIRED VEHICLE LICENSE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
10/14
SHAFI, MOON YASMINE
HOLD FOR LCSD
11/14
SHANNON, JOHN SAMUEL
BOATING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
MISSING FIRE EXTINGUISHER
12/14
STALLINGS, PHILLIP RANDOLPH
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE LESS THAN .10, 2ND OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE