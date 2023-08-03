Midlands Mugshots August 2

HOLD FOR OTHER AGENCY
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
2/33
BAKER, DESIREE MARIE
HOLD FOR OTHER AGENCY
3/33
BELTER, CHET HASTINGS
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
4/33
CAUDILL, BRIANA NICOLE
BREACH / OBTAIN SIGN/PROP UNDER FALSE PRETENSE >$10 000
COMPUTER / COMPUTER CRIME ACT VALUE >= $1000 TO $10000 2ND O
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
5/33
COLBOURNE, JOHN J
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
6/33
DOWD, BRITTANY NICOLE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
7/33
GONZALEZ, MARCOS
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
8/33
GREEN, NAKELL WHANJAY
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
9/33
HAMILTON, BRANDI ARACELLI
TRAFFIC/OPERATE OR PERMIT OPERATION OF VEHICLE NOT REG OR LI
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
10/33
HARTLEY, DANIEL JACOB
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
11/33
HIGGINS, CHARLES LOGAN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / OPERATING MOTOR VEHICLE WITHOUT LICENSE IN POSSESSION
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
12/33
HOLMAN, DONOVAN RYAN
TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01)
13/33
JEFFCOAT, KAHTLYN ONEAL
HOLD FOR LCSD
14/33
JONES, KELVIN JEROME
TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C
15/33
LOBDELL, DESTINY
FAMILY COURT BENCH WARRANT
16/33
MATTINGLY, SUSAN ALICIA
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
17/33
METZE, CEDRIC DANTE
ROBBERY / ROBBERY OF OPERATORS OF MOTOR VEHICLES FOR HIRE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
KIDNAPPING / KIDNAPPING
BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR
18/33
PEEK, KENNETH LEE
DRUGS/TRAFFICK COCAINE, >=10G, BUT < 28G 1ST OFFENSE
DRUGS/POSS. OF NARC. SCHED I(B),(C), LSD & SCHED II 1ST OFF
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 1ST OFFE
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE
22/33
PUGH, DARREN DEON
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
23/33
RHODES, STEVEN ROBERT
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
24/33
SHEPARD, JAMES ROY
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE $10000 OR MORE
25/33
SIMONS, DERRELL JAMAL
HOLD FOR OTHER AGENCY
26/33
SPIRES, LEON PAUL
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
27/33
THOMAS, JAMES MILTON
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE OR RESIST LAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS OR MAKING ARREST
28/33
TROTTIER, MATTHEW WILLIAM
BREACH / OBTAIN SIGN/PROP UNDER FALSE PRETENSE >$10 000
COMPUTER / COMPUTER CRIME ACT VALUE >= $1000 TO $10000 2ND O
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
BREACH / OBTAIN SIGN/PROP UNDER FALSE PRETENSE >$10 000
29/33
WALKER, JOHNATHAN MICHAEL
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO RETURN DRIVER'S LICENSE AFTER NOTICE OF SUSPENSION, CANCELLATION OR REVOCATION