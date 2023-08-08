Midlands Mugshots August 7

TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
VIOLATION OF CITY ORDINANCE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / CHILD PASSENGER RESTRAINT SYSTEM ARTICLE VIOLATION
8/25
CAUDILL, CHELSEY DEANNA KAY
FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
FINANTC/FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE <=$500 6 MO P
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
9/25
CONNER, JEFFREY EUGENE
CONTEMPT / CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT
10/25
DIM, CING LAM
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
11/25
ELLERBY, ROBERT
FAMILY COURT
12/25
FEASTER, CHANNIN CORNELEIUS
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
13/25
GANTT, TONY MATTHEW
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
14/25
GRAY, ARTHUR EARL
HOLD FOR DV 3RD
15/25
HAMMETT, BENJAMIN BRADLEY
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
16/25
JONES, NYZABRIIAN GYJUAN
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
17/25
KETCHAM, DANIEL
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
18/25
MACK, TY`REEK DIGUNE
ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
19/25
OCHOA, JESSE JESUS
CONTEMPT / CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT
20/25
PATTERSON, LARRY SCOTT
HOLD FOR LCSD
21/25
RADTKE, ALTON ALFRED
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
22/25
ROGERS, MARKELLE DA`SHAUN
MURDER / ATTEMPTED MURDER
WEAPONS / DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
23/25
TUCKER, STEPHEN RICHARD
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE