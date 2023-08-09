Midlands Mugshots August 8

DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
2/31
BARNES, LEON
DRUNKENNESS IN PUBLIC
3/31
BRASWELL, SIERRA DAWN
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
VIOLATION OF CITY ORDINANCE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / CHILD PASSENGER RESTRAINT SYSTEM ARTICLE VIOLATION
4/31
BURROUGHS, ERNEST
HOLD FOR OTHER AGENCY
5/31
CANNON, KYLE CHARLES
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
6/31
CLARK, SAVION JAKOBY
HOLD FOR OTHER AGENCY
7/31
CREECH, AARON KELVIN
GRAND LARCENY > $2000 BUT < $10000
CRIMINAL CONSPIRACY
GRAND LARCENY > $2000 BUT < $10000
8/31
DAY, NICOLE DIANNE
LARCENY / PETIT, FAILURE TO RETURN VIDEO OR CASSETTE TAPE,
HOLD FOR POSS METH
9/31
DECARPIO, PATRICK JOSEPH
DOMESTIC / VIOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION
10/31
FOSTER, CHAVIS QUADURCKUS
HOLD FOR OTHER AGENCY
11/31
GALLMAN, CHRISTOPHER KENTRELL
FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
12/31
GLOVER, KIMBERLY STARR
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
13/31
HERR, JASON
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE
14/31
JAYNE, JAMES GREGORY
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
15/31
JOHNSON, KENNETH
HOLD FOR DV 3RD
HOLD FOR A&B 3RD
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
16/31
KIRBY, ERNEST EDWARD
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
VEHICLE / USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION FOR TEMP. PURPOSE ONLY, UNCONNECTED TO OTHER CRIME
17/31
MILLER, CLINTON GARRET
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
18/31
NABORS, JAMES EDWARD
TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C
19/31
NIMOCKS, JOSHUA VAUGHN
LOITERING
20/31
PATEL, NIREN KANUBHAI
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
21/31
PEACOCK, LANDON SCOTT
MURDER / ATTEMPTED MURDER
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY
WEAPONS / DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
22/31
PETOSKEY, MARTHA DESCHAMPS
HOLD FOR CALHOUN CO
23/31
PRESSLEY, MALLORY MERELLE
VEHICLE / USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION FOR TEMP. PURPOSE ONLY, UNCONNECTED TO OTHER CRIME
24/31
RAY, WILLIAM EUGENE
FAMILY COURT
25/31
REASON, TIMOTHY ALLEN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
26/31
ROMERO, ARIEL
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY
27/31
SIMPSON, ANNIE MAE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
28/31
STIVENDER, TYRONE CRAIG
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
29/31
TAYLOR, KEITH DAVID
MAGISTRATE / VIOLATION OF RESTRAINING ORDER ISSUED IN MAGIST