Midlands Mugshots August 9 54 minutes ago ABC Columbia Site Staff, 1/25BRAXTON, SHAWN LELAND LEAVING SCENE OF ACCIDENT UNATTENDED VEHICLE SEATBELT VIOLATION OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOVING VEHICLE HABITUAL TRAFFIC OFFENDER DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE 2/25LOVE, LISA CURRENT HOLD (PENDING CHARGES) 3/25LACONS, MATTHEW TIMOTHY DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 4/25COATS, JESSICA RAY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 5/25GREGORY, JAMES CASEY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 6/25PATTERSON, KAILA ASHLEE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 7/25KIRKLAND, EDDIE MAE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 8/25JACKSON, LIKEVIS RASHEEM FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 9/25WILLIAMS, DONNA DENISE TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C 10/25WHISONANT, AUSTIN GARY GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 11/25WASHINGTON, TERRY LESLIE HOLD FOR DUSM 12/25TERRY, NATHAN HOLD FOR LCSD 13/25STRICKLAND, TERRY SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 14/25STIVENDER, TYRONE CRAIG GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE 15/25SPEAKS, GREGORY JAMAL GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE SEX / INDECENT EXPOSURE 16/25REED, TRAVIS PAUL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR 17/25MORRIS, SHANEOUS WAYNE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 2ND OFFEN 18/25KEY, CARRIE ANN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT LARCENY/PETIT/SIMPLE LARCENY <=$2,000 (ENHANCE 16-1-57) VEHICLE / POSS/SELL/DISPOSE OF STOLEN VEHICLE >$10 000 19/25JOHNSON, KENNETH DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE OBSTRUCTING JUSTICE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 20/25IACONO, DANIEL JOSEPH TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE TRAFFIC / RETURN OF SUSPENDED, CANCELLED, OR REVOKED CARDS, 21/25HEWITT, JIMMY RYAN HOLD FOR SWANSEA 22/25FLEMING, DUSTIN RYAN HOLD FOR WCPD 23/25ENNIS, DANIEL LEE MALICIOUS/MALICIOUS INJURY TREE HOUSE/TRESPASS <$2K ENHANCEM 24/25COATES, WALTER EUGENE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 25/25BRIGMAN, CURTIS ALEXANDER GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest