Midlands Mugshots August 15

DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 3RD/S OFFENSE
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
2/21
BURNS, EVAN PAUL
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
3/21
CASTANEDA, NIKKI RAQUEL
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
4/21
COFFMAN, KIMBERLEE BELL
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 2ND OR
5/21
DERRICK, JONATHAN ANDREW
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
6/21
DRUMMOND, ASHLEY NICOLE
HOLD FOR OTHER AGENCY
7/21
HICKSON, TYKEM
DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE
UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION - 1ST OFFENSE
8/21
HODDER, PROSPER FRANK
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
9/21
JEFFCOAT, EDWARD SCOTT
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
10/21
JEFFCOAT, HAROLD EUGENE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
11/21
JOHNSON, LACEY RAINE
HOLD FOR LCSD
12/21
JONES, BLAKE JUTSON
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS >=$2000 <$10000
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
13/21
MATHIS, FORREST TYLER
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
WEAPONS / UNLAW. STORE, KEEP., POSS. MACHINE GUN OR SAWED-OF
14/21
MCMILLON, KRISTINA NOEL
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
15/21
MILES, JOSEPH MCCLOUD
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
16/21
MUSSER, CRYSTAL ERIN
GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT
17/21
SIMONS, KASAUN DIANTE
HOLD FOR OTHER AGENCY
18/21
SMITH, BRANDON EDWARD
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 2ND OFFEN
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
VEHICLE / POSS/SELL/DISPOSE OF STOLEN VEHICLE >$10 000
TRAFFIC/FAIL TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY/DEATH 2ND/S
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
19/21
SWEATMAN, KISHA BLONDELL
MAGISTRATE / VIOLATION OF RESTRAINING ORDER ISSUED IN MAGIST
20/21
TROTTIER, MATTHEW WILLIAM
BREACH / OBTAIN SIGN/PROP UNDER FALSE PRETENSE >$10 000
PRISONERS / CONTRABAND, FURNISH. OR POSS., COUNTY OR MUNICIP
COMPUTER / COMPUTER CRIME ACT VALUE >= $1000 TO $10000 2ND O
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI