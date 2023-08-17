Midlands Mugshots August 16

SEX / SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR, SECOND DEGREE
BUGGERY / BUGGERY
3/21
BRYANT, MAE BELL
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
DRUGS / POSSESSION OF COCAINE, 1ST OFFENSE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
4/21
COLEMAN, CLEVELAND
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE
5/21
GODWIN, TANNER
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
6/21
GREGORY, JESSE LEE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
7/21
HALL, BENNIE EDWARD
FORGERY / FORGERY, VALUE LESS THAN $10,000
8/21
JEFFCOAT, HAROLD EUGENE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
9/21
JOHNSON, LACEY RAINE
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 3RD/SUBS
DRUGS/POSS. OF NARC. SCHED I(B),(C), LSD & SCHED II 3RD OFF
10/21
LINK, SARAH ANN
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
11/21
MARTIN, DAVID RAY
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE
12/21
NIX, THOMAS MITCHELL
POSSESSION OF COCAINE - 3RD & SUB OFFENSE
Drugs/Possession of less than one gram of meth, or cocaine base, 3rd or Sub. offense
POSSESSION 28G OR LESS MARIJUANA/10G OR LESS HASH 1ST
13/21
OSMON, DAWN
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
14/21
RAINS, PHILLIP
HOLD FOR PPP
15/21
SHELTON, JARMAL PEREZ
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
16/21
SIMS, SHAWON ERNQUAN
FINANTC / FINANCIAL IDENTITY FRAUD OR IDENTITY FRAUD