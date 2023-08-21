Midlands Mugshots August 20

DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
10/20
MOSSER, CHRISTOPHER STEPHEN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
11/20
PEREZ, DELMAR
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / EXPIRED VEHICLE LICENSE
12/20
PULLEY, SAMANTHA
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
13/20
SANDERS, SHALISH
ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE
14/20
SISK, JACQUELYN ELIZABETH
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
15/20
SLUSHER, ABBY RANAE
HOLD FOR RICHMOND COUNTY
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
16/20
SMITH, XZAVIUS TAYVON
CHARGE NOT LISTED
17/20
TAYLOR, JACKSON THOMAS
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
PUBLIC INTOXICATION
PROVIDING FALSE INFORMATION
POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
18/20
TURPIN, WILDER MENDEZ
BUI / WATER DEVICE, OPERATING UNDER THE INFLUENCE, .08, 1ST
WATERCRAFT / TITLING OF WATERCRAFT CHAPTER VIOLATION, IN GENERAL
19/20
VALDOVINOS, ANGELO
TRAFFIC / SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEED LIMIT
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH ISSUED
TRAFFIC / FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE IN MOTOR VEHICLE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE