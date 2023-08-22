Midlands Mugshots August 21

TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
RESISTING ARREST
3/28
BURTON, DAVID RAY
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
4/28
EIGNER, KEITH
MAGISTRATE / VIOLATION OF RESTRAINING ORDER ISSUED IN MAGISTRATE COURT (PERSONAL)
5/28
GARCIA, BEMARYS HERNANDEZ
FAILURE TO COMPLY WITH DIRECTION OF POLICE/FIREMAN
RESISTING ARREST
ALLOW UNAUTHORIZED PERSON TO DRIVE
6/28
GONZALES, KLEYMAN YAHIR
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
7/28
GREEN, TIMPY YOLANDA
HOLD FOR OTHER AGENCY
8/28
JARNIGAN, HEATHER DAWN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
9/28
JUMPP, JOSEPH TREYTON
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
10/28
KENNEDY, DANAYA AALIYAH
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
11/28
KINLAW, RECCO TREVOR
DRIVING UNDER SUSPENSION (DUI RELATED) - 3RD OFFENSE OR SUB. OFFENSE
FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT - 1ST OFFENSE
OPERATE VEHICLE WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
12/28
MARTIN, PHILIP E
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
13/28
METTS, JOHN STEVEN
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
14/28
MITCHELL, BRITTANY NICOLE
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
15/28
MOSSER, CHRISTOPHER STEPHEN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
16/28
NEU, AUTUMN DESARAE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
17/28
ORELLANO MERAZ, OSMI JOSUE
DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE
18/28
PERRY, HAXIMIYON ALICHYVEZ
BREACH / BREACH OF TRUST- FRAUD INTENT, LESS THAN $2000
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
19/28
PHILLIPS, GREGG EUGENE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
20/28
RICHARDSON, ARTHUR EDWARD
DUI / FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DEATH RESULTS
BREACH / OBTAIN SIGN/PROP UNDER FALSE PRETENSE <$2 000
21/28
SHABAZZ, JOHN
HOLD FOR OTHER AGENCY
22/28
SMOAK, MICHAEL CURTIS
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
23/28
SPIRES, RANDI LEIGH
FAMILY COURT BENCH WARRANT
24/28
THOMAS, JULIA KEARSTON
COMPUTER / COMPUTER CRIME ACT, VALUE $1000 OR LESS, THIRD DE
25/28
WASHINGTON, ALAZAEY JIMILLAH JOHNTE
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS
NEWBERRY CITY ORDINANCE - SIMPLE ASSAULT
REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
26/28
WICKER, REGINALD TREMAIN
FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT