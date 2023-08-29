Midlands Mugshots August 28 4 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/26ADAMS, SEAN DONOVAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 2/26ATEN, BRIAN D. MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY < $2000 3/26BAILEY, PATRICK WAYNE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 4/26BEHLING, KIEA JO DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE 5/26BELLAMY, DONALD RIVER-CARRELL (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 6/26CHAPMAN, EMMA MOONEY ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 7/26CROUCH, MICHAEL CAMERON HOLD FOR OTHER AGENCY 8/26DAVIS, LATAYA MONEAK HOLD FOR OTHER AGENCY 9/26DIXON, SHANNA DIONNE LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000 10/26EDMOND, ERIKA SHANTAE DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT 11/26GAFFNEY, STANLEY ANTONIO MURDER / ATTEMPTED MURDER WEAPONS / DISCHARGING FIREARM INTO VEHICLE, AIRCRAFT, ETC. W 12/26GLADDEN, JESSE WILLIAM MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT TRESPASSING / UNLAWFUL ENTRY INTO ENCLOSED PLACES TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD 13/26GLYMPH, KENNETH BYRON ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 14/26HARTLEY, SONJA LYNN RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000 15/26MACK, TOMAZ KEION DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 16/26MCCROSSIN, MICHAEL EDWARD HOLD FOR OTHER AGENCY 17/26MEADOWS, ALEXANDRA FAITH ANN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 18/26MURRAY, BENJAMIN WAYNE TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE HOLD FOR WCPD 19/26PORTER, HEAVEN ASHLEE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 20/26POWELL, CARLA ANN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 21/26ROUN, DENG AYANG LUAL GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 22/26SHAW, ERNEST SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 23/26TASNEY, ROBERT VAUSE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 24/26WALKER, ASHLEY NICOLE GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT 25/26WATSON, LARRY EDWARD DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 26/26WILSON, JAYLEN SHYIR KIDNAPPING / KIDNAPPING CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI MURDER / MURDER WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest