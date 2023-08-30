Midlands Mugshots August 29 4 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/14ARGUETA, ROSA FRANCESCO EDUCATION / INTERFERING WITH OPERATION OF SCHOOL BUS 2/14BARROW, CHRISTOPHER DAVID GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 3/14CALLAHAN, MICHAEL ANTHONY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 4/14CRANE, ATHENA STACY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 5/14CROCKER, KENNETH MICHAEL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 6/14CURETON, PAUL ALLEN TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO 7/14HERMANN, ODYSSIE NATOSHA HOLD FOR OTHER AGENCY 8/14JOHNSON, FREDDIE ALLEN TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD 9/14JONES, LUKE DANIEL TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT VIOLATION OF CITY ORDINANCE DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE 10/14MECOZZI, DESOLA REBECCANN ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 11/14MOULTRIE, HIKEEM DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 12/14TAYLOR, KATHY ELAINE CURRENT HOLD (PENDING CHARGES) 13/14THOMAS, JAHVAR RASHARD DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 3RD 14/14THOMAS-FISHER, CHELSEA MEGAN DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest